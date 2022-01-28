В Україну прибула партія боєприпасів від США
У п'ятницю, 28 січня, в Україну прибула нова партія допомоги від Сполучених Штатів. Цього разу Для Збройних сил України передали 81 тонну боєприпасів, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Цього разу четверта "птиця" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня ми чекаємо чергові літаки з США з військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності України", - написав Міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.
Нагадавши, перша партія американської оборонної допомоги прибула в Україну. Після чого, протягом пари днів прибуло ще два борти.
Раніше в Міноборони заявили, що США передадуть військову допомогу Україні військової допомоги до 45 літако-рейсами.