У Чорному морі росіяни затримали двох українських рибалок

Російська Федерація незаконно затримала двох громадян України, не надавши офіційної інформації про це уповноваженим органам України. Заявила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Два рибалки Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Геніческа Херсонської області та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіно у тимчасово окупованому Криму" "Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не була поінформована українська сторона" , - написала Денисова в телеграм-каналі.

За фактом поліцією Херсонської області було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146-1 (насильницьке зникнення) КК України.

Денисова підкреслила, що затримання рибалок суперечить усім міжнародним нормам права і закликала уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити заходів для звільнення незаконно затриманих українців.