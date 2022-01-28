Генсек ООН закликав усі країни дотримуватися олімпійського перемир'я

Генсек ООН закликав усі країни дотримуватися олімпійського перемир'я

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до дотримання олімпійського перемир'я під час Ігор, що відбудуться в Пекіні, повідомляє ТАСС.

"На тлі поширення конфліктів і напруженості олімпійське перемир'я є шансом подолати розбіжності і знайти шлях до сталого миру. Я закликаю всіх дотримуватися перемир'я під час Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року і припинити ворожі дії під час їх проведення", - йдеться у заяві, поширеній у п'ятницю офісом Гутерріша.

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