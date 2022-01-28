Генсек ООН закликав усі країни дотримуватися олімпійського перемир'я

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до дотримання олімпійського перемир'я під час Ігор, що відбудуться в Пекіні, повідомляє ТАСС.

"На тлі поширення конфліктів і напруженості олімпійське перемир'я є шансом подолати розбіжності і знайти шлях до сталого миру. Я закликаю всіх дотримуватися перемир'я під час Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року і припинити ворожі дії під час їх проведення" , - йдеться у заяві, поширеній у п'ятницю офісом Гутерріша.