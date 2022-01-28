Кулеба зустрівся з американськими конгресменами
У п'ятницю, 28 січня, відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та делегації Конгресу США. Сторони порушили питання комплексного стримування агресії з боку Російської Федерації, повідомляє Ділова столиця.
Як інформує пресслужба МЗС, під час зустрічі Кулеба відзначив єдність міжнародної спільноти й України, яка є ключовим фактором сьогодні у збереженні та захисті миру. Також міністр зауважив, що візит високопоставлених іноземних гостей в Україні відіграє чималу роль у стримуванні агресії з боку Росії.
"Україна має надійну двопартійну підтримку США на тлі агресивних дій Російської Федерації. Ми вдячні за цю багаторічну та одностайну позицію обидвох партій Конгресу США", — заявив Дмитро Кулеба.
Про що говорили сторони:
- втілення комплексного пакета стримування Російської Федерації;
- зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України;
- пакет жорстких санкцій проти Росії;
- поглиблення безпекової взаємодії з нашою країною;
- підтримка з боку США й партнерів стабільності економіки й фінансової системи України.
Як зауважив Кулеба, єдиний спосіб, яким Російська Федерація може довести власне небажання щодо повномасштабного вторгнення на територію України є продовження нею дипломатичних переговорів.
"Він зауважив, що завершенням російської агресії проти України буде не лише деескалація Росією нинішньої напруги, а повне повернення тимчасово окупованих РФ територій України, територій в Донецькій і Луганській областях та Криму, політико-дипломатичним шляхом", — пише пресслужбу МЗС.