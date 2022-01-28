Кулеба зустрівся з американськими конгресменами

У п'ятницю, 28 січня, відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та делегації Конгресу США. Сторони порушили питання комплексного стримування агресії з боку Російської Федерації, повідомляє Ділова столиця.

Як інформує пресслужба МЗС, під час зустрічі Кулеба відзначив єдність міжнародної спільноти й України, яка є ключовим фактором сьогодні у збереженні та захисті миру. Також міністр зауважив, що візит високопоставлених іноземних гостей в Україні відіграє чималу роль у стримуванні агресії з боку Росії.

"Україна має надійну двопартійну підтримку США на тлі агресивних дій Російської Федерації. Ми вдячні за цю багаторічну та одностайну позицію обидвох партій Конгресу США" , — заявив Дмитро Кулеба.

Про що говорили сторони:

втілення комплексного пакета стримування Російської Федерації;

зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України;

пакет жорстких санкцій проти Росії;

поглиблення безпекової взаємодії з нашою країною;

підтримка з боку США й партнерів стабільності економіки й фінансової системи України.

Як зауважив Кулеба, єдиний спосіб, яким Російська Федерація може довести власне небажання щодо повномасштабного вторгнення на територію України є продовження нею дипломатичних переговорів.