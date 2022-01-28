У Пентагоні оцінили ризики неминучості вторгнення РФ

Адміністрація США, як і раніше, не визначила, чи має намір Росія нападати на Україну, проте вважає, що з військової точки зору Москва тепер має все для вчинення подібної атаки, заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не знаємо, чи вони прийняли рішення" , - сказав він на брифінгу у Вашингтоні, додавши при цьому, що у Росії з військової точки зору тепер "є можливість" вчинити такий напад.

Також Остін зазначив, що США не виключають, що Росія піде на "вкрай провокаційні кроки, такі як визнання незалежності територій, що відокремилися (від України - ред.)".

При цьому, за словами глави Пентагону, "конфлікт не є неминучим".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі, зі свого боку, зазначив на брифінгу, що "правильним варіантом у цій ситуації має бути дипломатія".

Міллі наголосив, що у разі збройного конфлікту Росії навряд чи вдасться досягти своїх завдань легко, оскільки українські Збройні сили за останні роки стали більш боєздатними.