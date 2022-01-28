Україна заробила на експорті олії $1 млрд

За підсумками 2021 року експорт соняшникової олії з України скоротився на 15,2%, до 5,13 млн тонн. Водночас у грошах показник зріс на 20%, або $1,07 млрд у порівнянні з 2020 роком, повідомляє UBR.

Про це свідчать дані асоціації "Укроліяпром". Торік виторг від експорту склав $6,4 млрд. Основними імпортерами залишилися країни ЄС – 32%, Індія – 30,5%, Китай – 15,3%. Продаж соняшникової олії в загальному експорті товарів з України займає 9,4%, в експорті с/г продукції та продтоварів – 23,1%.