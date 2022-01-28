Стрельба на "Югмаше": Рябчук в суде признал вину

Службовець Національної гвардії Артемій Рябчук, який влаштував 27 січня стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, вбивши п’ятьох і поранивши ще п’ятьох людей, попросив вибачення в суді та зізнався в скоєному, повідомляє Українська правда.

"Ваша честь, мені щиро жаль тих людей, яким я завдав біль своїм вчинком. Я винний і цілком визнаю свою провину. Мені важко згадувати той час в ніч з 26 на 27 січня. Ми після затримання з прокурором і слідчим провели допит, на якому я до пізньої ночі все розповів, після того як я доброхіть здався (до рук поліції – ред.). Моє єдине бажання: не відправляйте мене на гауптвахту, а до слідчого ізолятора" , - цитує ﻿hromadske слова підсудного із зали Кіровського районного суду міста Дніпра.

За словами адвоката Рябчука, обвинувачений не хоче повертатися до того місця, де над ним знущалися.

Сторона обвинувачення в клопотанні просить суд обрати Рябчуку тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Крім того, прокурор просить тримати підозрюваного під арештом на гауптвахті за місцем несення військової служби.

На думку прокурорів, Рябчук може ховатися від слідства та тиснути на свідків, представників постраждалих, слідчих та експертів у слідстві.