Арахамія відреагував на затримання "слуги" за хабар

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував затримання народного депутата Сергія Кузьміних та заявив, що ця новина стала для фракції шоком, повідомляє Новое время.

Звернення Арахамії опублікувала речниця СН Юлія Палійчук у Telegram-каналі.

"Для нас ця новина стала шоком, тому що Сергій Кузьміних — волонтер, брат легендарного комбата „кіборгів“ Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тож Сергій Кузьміних мав величезний кредит довіри від команди" , - заявив голова фракції.

Арахамія додав, що, якщо Кузьміних вчинив злочин, він має відповідати, і Слуга народу "не прикриватиме правопорушення патріотичними гаслами". За його словами, нардепи вітають зусилля антикорупційних органів.