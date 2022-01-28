Конгресмени розповіли про "нищівні" санкції проти Путіна

У Конгресі Сполучених Штатів Америки підтвердили готовність запровадити нищівні та руйнівні санкції проти президента Російської Федерації Володимира Путіна і російської економіки, але робитимуть це разом з Європейським Союзом, повідомляє УНІАН.

Про це члени Палати представників США сказали на пресконференції у Києві перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Конгресмен-республіканець Марк Грін (штат Теннессі) заявив, що виклики, з якими нині доводиться стикатися, є надзвичайно серйозними.

"Ми повинні запитати себе: чи ми очікуємо на подальше вторгнення в Україну, або це лише знущання від Володимира Путіна, аби отримати своє від Заходу? Лише пан Путін може відповісти на це питання" , - сказав Грін.

"Але ці два сценарії розкривають природу чоловіка, який ініціював цю дуже страшну сторінку в історії. І якщо це буде подальше вторгнення, людські страждання та смерті, у цей раз, які будуть завдані народу України, не будуть схожі на те, що ми бачили з часу Другої світової війни" , - переконаний Грін.

На його переконання, дії президента РФ згуртували НАТО і Європейський Союз та багатьох людей на всій планеті, а також республіканців і демократів у Конгресі, аби засвідчити солідарність Україні.

Як сказав Грін, республіканці і демократи погоджуються, що кордони держави ніколи не повинні змінюватися за допомогою війни.

"Якщо ми дозволимо цьому залишитися без відповіді, то кожен кордон, щодо якого є суперечки на цій планеті, стане зоною війни" , - вважає республіканець.

Він сказав, що якщо Путін зробить вибір на користь дипломатії, США, НАТО, європейські союзники, українська влада та український народ будуть партнерами.

"Ми чітко заявили, що ми віддаємо перевагу дипломатичному рішенню для цієї проблеми. Але, якщо пан Путін вибере гібридну агресію або війну, санкції будуть швидкими і вони завдадуть шкоди його економіці. Не сумнівайтесь, його народ постраждає через його рішення. Агресором є той, хто вишиковує у чергу танки" , - наголосив Грін.

При цьому у нього запитали, чи розглядають у США варіант запровадження санкцій до моменту можливого нового вторгнення військ РФ в Україну.

Грін зазначив, що обговорення стосовно застосування обмежувальних заходів тривають, і йому не відомі жодні рішення, які б могли бути ухвалені з цього приводу.

Своєю чергою, конгресмен-демократ Том Маліновскі відзначив, що ці питання залишаються відкритими.

"Аби санкції нанесли нищівний вплив на російську економіку, союзники повинні рухатись разом, це не можуть бути лише Сполучені Штати. У нас є консенсус серед союзників зараз, аби перейти до руйнівних санкцій для російської економіки, якщо Путін здійснить подальші агресивні дії проти України" , - наголосив Маліновскі.

При цьому він сказав, що існує побоювання, що якщо Сполучені Штати занадто рано самостійно запровадять санкції, то це рішення підтримають не усі європейські союзники, і тому вони можуть бути менш ефективними проти режиму Путіна.

Також Маліновскі зазначив, що існує побоювання, якщо в один день сьогодні будуть запроваджені усі санкції, то Путін може дійти до висновку, що йому більше немає чого втрачати і тому він потім імовірно може захопити усю Україну.

"Але ви повинні розуміти, що санкції, які ми підготували, будуть абсолютно руйнівними, і є 100% єдність між Сполученими Штатами і нашими союзниками, що вони будуть запроваджені, якщо він зробить подальший рух, і він про це знає" , - наголосив конгресмен.

При цьому голова комітету Палати представників США з закордонних справ Ґрегорі Мікс (конгресмен від Демократичної партії, штат Нью-Йорк) сказав, що нещодавно, у Брюсселі, під час спілкування з депутатами Європейського парламенту він почув від них, що санкції, які можуть бути запроваджені проти Путіна, будуть руйнівними, якщо президент РФ продовжуватиме свою агресивну поведінку.

"Немає жодних питань стосовно їхньої єдності (депутатів Європарламенту - ред.) і нашої єдності стосовно руйнівних і нищівних санкцій, які будуть запроваджені проти нього, якщо пан Путін продовжуватиме свою агресивну поведінку" , - сказав Мікс.

Конгресмен-демократ Сара Джейкобс (штат Каліфорнія) підтвердила, що законотворці США готові до співпраці з європейськими партнерами, аби застосувати руйнівні наслідки проти РФ, якщо Росія вирішить вдатись до подальшої агресії.