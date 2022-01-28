Зеленський подякував Бренсону за підтримку України
Президент України Володимир Зеленський подякував бізнесмену Річарду Бренсону та представникам світового бізнесу за підтримку Української держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дякуємо Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Інноваційні підприємці краще розуміють ключові напрями розвитку людства. Тому їх заклик об'єднатися та відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, дуже важливий", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю увечері.