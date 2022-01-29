"Ювентус" підписав нападника за 75 млн євро

Туринський "Ювентус" завершив підписання нападника "Фіорентини" і збірної Сербії Душана Влаховича, повідомляє УНІАН.

Виступати Влахович буде під сьомим номером, який раніше належав Кріштіану Роналду.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що "фіалки" отримають за центрфорварда 75 млн євро, а сам нападник буде заробляти в Турині 7 млн євро за сезон. Угода розрахована до 30 червня 2026 року.

Цікаво, що Влахович підписав контракт зі "старою синьйорою" в день свого народження. Сьогодні, 28 січня, Душану виповнилося 22 роки.

За "Фіорентину" в нинішньому сезоні Влахович зіграв 24 матчі у всіх турнірах, записавши собі в актив 20 забитих голів і 4 результативних передачі.

Душан Влахович: кар'єра