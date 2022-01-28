Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру за 2022 рік, повідомляє Укрiнформ.

Про це написав у Tвіттері Франак Вячорка, радник із закордонних справ офісу Світлани Тихановської.

«Норвезькі парламентарі Боллестад та Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022. Це визнання для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу» , - написав Вячорка.

Олауг Боллестад очолює Християнсько-демократичну партію Норвегії, Хорек Елвенес є депутатом норвезького парламенту від Консервативної партії.

У 2021 році Тихановську також висували на Нобелівську премію миру.