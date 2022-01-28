Зеленський обговорив з Макроном "нормандський" формат

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон увечері у п'ятницю, 28 січня, провели телефонні переговори, темою яких стала зустріч політрадників лідерів "нормандської четвірки", повідомляє Корреспондент.

"Розмова з другом та надійним партнером України Еммануелем Макроном. Ми раді поновленню роботи Нормандського формату - це один із кроків заради миру. Поки існує сприятливий клімат для діалогу, потрібно наповнювати час зустрічами та переговорами. Поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації зменшується" , - написав глава Української держави в Instagram.

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Крім того, Зеленський відзначив участь Макрона у відновленні переговорного процесу у нормандському форматі.