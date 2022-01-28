Зеленський обговорив з Макроном "нормандський" формат
Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон увечері у п'ятницю, 28 січня, провели телефонні переговори, темою яких стала зустріч політрадників лідерів "нормандської четвірки", повідомляє Корреспондент.
"Розмова з другом та надійним партнером України Еммануелем Макроном. Ми раді поновленню роботи Нормандського формату - це один із кроків заради миру. Поки існує сприятливий клімат для діалогу, потрібно наповнювати час зустрічами та переговорами. Поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації зменшується", - написав глава Української держави в Instagram.
Крім того, Зеленський відзначив участь Макрона у відновленні переговорного процесу у нормандському форматі.
"Сказав телефоном Еммануелю Макрону, що його активна позиція зробила зустріч радників N4 можливою. З'явився перший документ з 2019 року. Домовилися не зменшувати темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися і говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується", - заявив український президент.