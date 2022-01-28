Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення вогню

Киргизстан і Таджикистан домовилися повністю припинити вогонь, відвести додаткові сили і засоби, які раніше були стягнуті до кордону, і відкрити рух на трасі Батке, повідомляє Корреспондент.

За інформацією місцевих ЗМІ, переговори провели глава Баткенської області Киргизстану Абдикарім Алімбаєв і глава Согдійської області Таджикистану Раджаббой Ахмадзода.

Вони також домовилися організувати спільне патрулювання прикордонних районів правоохоронцями двох країн, щоб не допустити конфліктів.

На ранок 28 січня ситуація на кордоні характеризується як стабільна. Постраждали 11 громадян Киргизстану. Їх доставили в Баткенську обласну лікарню. Таджицька сторона повідомляє про 17 постраждалих.