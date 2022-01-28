"Дніпровського стрільця" відправили до СІЗО

Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Національної гвардії Артему Рябчуку. Він вчора влаштував стрілянину на території підприємства "Південмаш" у Дніпрі, вбивши п'ятьох та поранивши ще стільки ж людей, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Кіровський районний суд Дніпра вирішив відправити Артема Рябчука під варту без альтернативи внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 27 березня 2022 року.

Сторона обвинувачення просила суд відправити Рябчука на гауптвахту, але суд вирішив, що нацгвардійця варто відправити в СІЗО.