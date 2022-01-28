Ляшко озвучив статистику госпіталізацій з Омікроном

Штам Омікрон швидко поширюється, проте частка госпіталізованих із ним на третину менша, ніж пацієнтів із Дельтою, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«За необхідності госпіталізації, частота якої при Омікроні є принаймні на третину меншою, ніж при Дельті, сформована мережа закладів буде готова прийняти пацієнта на одне із майже 70 тисяч вже виділених ліжок з киснем. І окрему увагу ми в цій хвилі приділяємо готовності дитячих лікарень до госпіталізації хворих на COVID-19. Через здатність нового штаму Омікрон до швидкого поширення відповідно зростає і частка захворілих серед найбільш активного населення - молоді та дітей, які велику частину свого буденного життя проводять у великих колективах чи в колі друзів» , - сказав Ляшко.

Він додав, що, за даними наукових досліджень, Омікрон більш активно розмножується у верхніх дихальних шляхах, і це є однією з причин більш стрімкого поширення вірусу.