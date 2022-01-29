Гороскоп на 29 січня, для всіх знаків Зодіаку

Налаштуйтеся на те, що плани швидко змінюватимуться. І взагалі, з вами можуть відбуватися різні несподіванки – смішні, нервові, але не катастрофічні. Найкращий засіб від усього, що відбувається – здоровий гумор. Якщо плани змінюються, це може бути на краще, повідомляє Сьогодні.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп 29 січня для Овнів: нехай зараз і вихідний, у вас буде багато справ. День пов'язаний з почуттям обов'язку, відповідальністю. Щоб здійснити все, що заплановано, треба прагнути. Під лежачий камінь вода не тече.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 29 січня для Тельців: перед вами відкривається певна перспектива. Або ж вам на думку спала приголомшлива ідея. Жаль, здійснити задумане відразу ж, у вас не виходить. Проте все це можна обговорити з друзями. Можливо, подібне обговорення допоможе вам у всьому розібратися.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 січня для Близнят: можливі успішні покупки, вигідне здійснення фінансових справ. Сьогодні можете отримати подарунок. У вас нестійкий настрій – ви то тішитесь, то сумуєте. Можливо, вас щось гризе.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп 29 січня для Раків: ваші бажання мають виконатися. Сьогодні відчуєте підйом і навіть азарт. Зумієте переконати партнерів у оптимальному для себе рішенні. Самопочуття має покращитися. У коханні вам сьогодні теж поталанить.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 29 січня для Левів: зараз період легкого спаду активності. Речі, які так хвилювали вас минулими днями, тепер здаються незначними, нецікавими. Лінуватиметеся. День обіцяє удачу у дрібних справах, особливо домашніх, пов'язаних з господарством. Вам говоритимуть компліменти.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 січня для Дів: напевно, ви довго чекали на ці вихідні. Кінець тижня у вас видався неспокійним. Зрештою, з'являється вільний час. І, напевно, у вас думка провести ці вихідні яскраво і так, щоб підбадьоритися, відірватися від рутини. У вас все вийде. Вам потрібна компанія сьогодні. Погане рішення сидіти на самоті вдома.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 січня для Терезів: у вас буде гарний настрій, особливо, якщо ви проводитимете час у колі сім'ї, друзів. Можливі покупки – придбаєте щось красиве та практичне. Можуть бути новини від батьків. День закінчіть з думкою, що ваш будинок – ваша фортеця.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп 29 січня для Скорпіонів: у вас зараз посилюється інтелектуальна активність. Плануватимете наступний тиждень, щось радити друзям і вирішувати головоломки. Успіх супроводжуватиметься в поїздках.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 29 січня для Стрільців: ви маєте сьогодні планувати свій день та обмірковувати все, що збираєтеся сказати. Тоді результати ваших зусиль перевершать очікування. Та легковажність призведе до втрат. Можливі покупки, і навіть фінансові надходження.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 січня для Козорогів: у попередні дні ви могли зіткнутися з перешкодами у справах. Або ж йшлося просто про емоційну кризу. Успіх повертається до вас. Відчуйте піднесення, натхнення, оптимізм. Відбудеться відразу кілька приємних речей.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 29 січня для Водоліїв: можете знайти втрачену річ, дізнатися про щось нове та корисне. Все загалом добре, крім того, що старий друг або людина, яка вам почала подобатися, уникає спілкування з вами. Можливо, це лише так здається. У будь-якому разі краще не виводити людину на відверту розмову саме сьогодні. Також намагайтеся стримати свої витрати.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 січня для Риб: вам хтось з друзів підніме настрій, підкине цікаву ідею або принаймні відпустить жарт, який "зробить ваш день". На вас чекають успіхи в роботі, особливо колективній та успіх у поїздках. Можуть прийти новини здалеку.