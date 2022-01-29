Телескоп Hubble виявив три галактики, що стикаються. Об'єктом зображення є група з трьох галактик, відомих під загальною назвою NGC 7764a, повідомляє РБК-Україна.

Дві галактики у верхньому правому куті зображення взаємодіють одна з одною. Довгі сліди зірок і газу, що відходять від них, створюють враження, що вони обидві тільки що були вражені на величезній швидкості, кинуті в безлад галактикою у формі кулі в лівому нижньому кутку зображення, говориться у повідомленні.

Взаємодії між галактиками відбуваються протягом дуже тривалих періодів часу і галактики рідко стикаються одна з одною "лоб в лоб". Також незрозуміло, чи взаємодіє галактика в нижньому лівому куті з двома іншими, хоча вони настільки відносно близькі в космосі, що, здається, ймовірно, що це так.

NGC 7764A, що знаходиться приблизно в 425 млн світлових років від Землі в сузір'ї Фенікса.