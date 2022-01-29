З'явилася ще одна теорія вимирання видів на Землі

До вимирання видів тварин і птахів Землі причетні люди. Саме вони безпосередньо чи опосередковано були винними у зникненні низки живих істот на планеті, повідомляє Обозреватель.

Як пише Livescience, іще нещодавно в небі кружляли Мандрівні голуби (Ectopistes migratorius), які через свою кількість більше схожі на хмари, перелітаючи з місця на місце. Однак люди почали комерційне полювання на цих пернатих в 19 столітті, і до 1914 вони повністю вимерли.

"Мандрівні голуби – яскравий приклад того, як швидко та ефективно люди можуть знищити навіть найпоширеніші види" , – сказано у статті.

Також до вимирання видів причетні тварини. Однак у цьому випадку є умова – вони повинні бути переміщені в невластиве для них місце існування. І тут знову "спрацьовує людський фактор".

"Деякі тварини здатні до міжвидового винищення, якщо люди поміщають їх не в те місце, і вони стають інвазивними видами, які завдають екологічної або економічної шкоди своєму нерідному середовищу. Наприклад, бірманські пітони (Python bivittatus) з Азії пожирають все, що рухається у заповіднику Еверглейдс у Флориді (США). За даними Музею природної історії Флориди, місцева популяція пітонів починалася як домашні тварини, яких випустили або які втекли" , – наводять приклад автори статті.

Як розповів британський професор біології Тім Блекбернт, найбільш характерним прикладом інвазивних видів є домашня кішка.

"Кішки сприяли зникненню десятків видів птахів" , – сказав він.

При цьому Блекбернт навів приклад зникнення кропивника з острова Стівенс (Traversia lyalli) у Новій Зеландії. Він вважає, що птахи зникли саме через завезених туди кішок.

Він також зазначив, що, за даними Американської організації з охорони птахів, кішки є безпосередньою причиною загибелі низки видів птахів у США та Канаді.

"Люди несуть відповідальність за переміщення хижих котів та гігантських змій планетою. Все, що вони зроблять після цього, буде нашою виною" , – підкреслив Блекбернт.

За словами професора, тварини, як правило, природно розосереджуються у прилеглих районах, де види в цілому схожі і, відповідно, адекватно реагують один на одного, тому нерівносильних зіткнень зазвичай не буває, на відміну від переселення, ініційованого людиною.

Учений наголосив, що він не знає жодного прикладу природного вторгнення тварин, коли один вид поглинав інший до повного зникнення.

За його словами, люди явно ведуть види до вимирання за допомогою таких дій, як надмірне полювання, руйнування довкілля та інтродукція інвазивних видів.