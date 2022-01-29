ВОЗ дала рекомендації, як харчуватись під час самоізоляції

Протягом останніх років звичний та розмірений спосіб життя більшості людей зазнав значних змін. Причиною цього стала пандемія COVID-19. Попри все, збалансоване харчування залишається вкрай важливим як для зміцнення організму, так і під час хвороби, повідомляє Обозреватель.

В умовах суцільного дистанціювання навіть організація звичного раціону може стати проблематичною. Саме тому World Health Organization підготувала добірку порад, які допоможуть налагодити режим харчування під час пандемії.

Правильне харчування впливає на захисні сили організму та його здатність швидко реагувати та знешкоджувати віруси та бактерії, тому необхідно подбати про його організацію.

Оскільки від наслідків коронавірусу потерпають не лише люди, але й промислові підприємства, це може призводити до зменшення поставок якісних продуктів або до зростання інтересу до їжі на винос, яка часто не є корисною та поживною. Для уникнення подібних проблем користуйтеся простими способами.

Складіть план покупок

Тривога від перебування в умовах ізоляції призводить до надмірної закупівлі продуктами харчування, що викликає дефіцит товарів та необґрунтоване підвищення цін. Перед відвідання магазину оцініть залишки продуктів та купуйте лише ті, яких не вистачає.

Чіткий план дозволить уникнути зайвих покупок. Джерело: pixabay.com

Зверніть увагу на строки зберігання, адже у більшості продуктів він чітко визначений та нетривалий.

Готуйте домашні страви

У шаленому ритмі життя у нас часто не вистачає часу для приготування нормальної їжі – тоді ми схиляємося до напівфабрикатів, які шкодять здоров’ю. Використайте вимушену ізоляцію на благо. Існує безліч рецептів, які дозволять вам приготувати смачні та корисні страви навіть з мінімальним набором продуктів – а це, своєю чергою, підтримає ваш організм та допоможе у разі хвороби.

Віддайте перевагу свіжим продуктам

Якщо у магазинах доступні свіжі овочі, фрукти та молочні продукти, віддайте їм перевагу, оскільки вони завжди будуть корисними та необхідними для організму. Заморожена продукція теж придатна для використання, однак вона довше зберігається та перебуватиме у вільному доступі.

Основу раціону мають складати свіжі продукти. Джерело: pixabay.com

Задля уникнення великої кількості харчових відходів, можна заморожувати готові власні страви або продукти та використовувати їх за потреби.

Користуйтеся доставкою продуктів

Хоча домашня їжа в пріоритеті, в умовах самоізоляції можна скористатися послугами служб доставки, які допоможуть придбати продукти або запропонують готові страви. Скориставшись такою можливістю, пам’ятайте, що їжа має бути корисною, а також перевіряйте у постачальника послуг сертифікати якості та умови зберігання та транспортування.

Дотримуйтеся правил поводження з харчовими продуктами

Правила зберігання та обробки продуктів – запорука здорового та безпечного харчування та запобігання захворюванням.

До основних правил гігієни продуктів відносять:

Утримання рук та кухні у чистоті;

Розподіл сирої та приготованої їжі;

Ретельна обробка продуктів;

Зберігання продуктів при оптимальній температурі;

Використання якісної води та сировини.

Зменште споживання солі та цукру

Оскільки споживання свіжих продуктів під час пандемії може знизитися, у раціоні збільшиться кількість консервованої та обробленої їжі. Як правило, вона містить забагато солі, яка чинить негативний вплив на організм. Якщо ваш раціон складається з таких страв, відмовтеся від додаткового додавання солі під час приготування та експериментуйте зі свіжими та сушеними травами для надання їжі присмаку.

Надмірне споживання цукру шкідливе не лише під час пандемії. Джерело: pixabay.com

Солодка їжа сильно навантажує організм та шкодить йому. Якщо ви любите поласувати, обирайте для цього свіжі або консервовані у соку фрукти або сухофрукти без додавання цукру. Крім того, скоротіть споживання меду та підсолоджених напоїв.

Споживайте клітковину

Клітковина налагоджує правильну роботу травної системи, надовго насичує організм та запобігає переїданню. Щоб забезпечити достатню її кількість обов’язково включіть до раціону цільнозернові продукти, бобові, овочі та фрукти.

Скоротіть споживання жиру

Не всі жири шкідливі для організму, а деякі з них навіть необхідні йому для повноцінної роботи. Віддайте перевагу горіхам, рибі або іншим джерелам ненасичених жирів та скоротіть у меню кількість червоного жирного м’яса, вершкового масла, пальмової олії тощо.

Смажена та жирна їжа знижує захисні сили організму. Джерело: pixabay.com

Крім того, уникайте трансжирів, які містяться у оброблених, смажених продуктах або випічці. Для приготування обирайте не агресивні методи: варку, тушкування, гриль, приготування на пару.

Пийте воду

Користь простої води для здоров’я людини складно переоцінити. Під час хвороби вона взагалі є необхідною для зниження температури та зволоження слизових оболонок. Крім того, вживання звичайної води замість підсолоджених напоїв допомагає скоротити калорії та запобігає переїданню. Для надання присмаку можна використовувати цитрусові або інші свіжі чи заморожені фрукти.

Зневоднення організму викликає численні проблеми. Джерело: pixabay.com

Водночас слід обмежити споживання кофеїну, газованих та алкогольних напоїв, адже вони викликають зневоднення та негативно впливають на сон.

Пандемія диктує світові свої умови, однак дуже важливо вміти пристосовуватися та отримувати від життя користь та задоволення. Вакцинація та соціальна дистанція можуть запобігти подальшому розповсюдженню вірусної інфекції, а організація правильного харчування дозволить підтримати свій організм та допомогти йому у разі хвороби.