Курс валют НБУ на 29 січня

Курс валют НБУ на 29 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 29 січня 2022 року

Курс долара порівняно з 28 січня залишається стабільним на рівні 28.99 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Курс євро не змінився і становить 32.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Курс рубля не змінився і становить 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.82 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 31.14 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.09 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.987900
EUR Євро 32.343200
RUB Рубль 0.371480
GBP Фунт стерлінгів 38.820600
CHF Швейцарський франк 31,138000
PLN Польський злотий 7.092 700
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