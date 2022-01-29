Курс валют НБУ на 29 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 29 січня 2022 року
Курс долара порівняно з 28 січня залишається стабільним на рівні 28.99 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 29 січня 2022 року.
Курс євро не змінився і становить 32.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 29 січня 2022 року.
Курс рубля не змінився і становить 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 29 січня 2022 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.82 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 29 січня 2022 року.
Швейцарський франк не змінився і його курс склав 31.14 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 29 січня 2022 року.
Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.09 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 29 січня 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.987900
|EUR
|Євро
|32.343200
|RUB
|Рубль
|0.371480
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.820600
|CHF
|Швейцарський франк
|31,138000
|PLN
|Польський злотий
|7.092 700