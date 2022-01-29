Курс валют НБУ на 29 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 29 січня 2022 року

Курс долара порівняно з 28 січня залишається стабільним на рівні 28.99 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Курс євро не змінився і становить 32.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Курс рубля не змінився і становить 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.82 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 31.14 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 29 січня 2022 року.

Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.09 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 29 січня 2022 року.