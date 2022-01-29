Росія перекинула до Білорусі ракетний дивізіон "Панцир-C"

Росія перекинула на навчання до Білорусі зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С", повідомляє Корреспондент.

"Черговий залізничний ешелон доставив на станцію розвантаження зенітний ракетно-гарматний дивізіон "Панцир-С" Східного військового округу" , - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Так, дивізіон "Панцирів-С" включає 12 бойових машин, кожна з яких може нести по 12 зенітних ракет у транспортно-пускових контейнерах.

Зазначається, що після розвантаження особовий склад здійснить марш у задані райони, де обладнає позиції та заступить на навчально-бойове чергування у складі Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони (ППО) Білорусі та Росії.