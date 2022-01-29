Львівська область ще більше посилює карантин з 31 січня

У зв'язку з новим спалахом коронавірусу на території Львівської області, з 31 січня в регіоні посилюють карантин. Обмеження стосуватимуться насамперед тих, хто не пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, повідомляє Обозреватель.

З понеділка, 31 січня буде заборонено:

відвідування місць громадського харчування (бари, ресторани, кафе), заклади працюватимуть лише у режимі замовлення на винос;

робота непродовольчих ринків;

робота спортзалів, басейнів, фітнес-центрів та інших місць для спортивного дозвілля.

Винятки відносяться тільки до тих випадків, коли відвідувачі та співробітники локації мають сертифікат про проходження повного курсу вакцинації або ПЛР-тест із негативним результатом.

Відвідування таких місць масового скупчення людей, як театри, музеї, кінотеатри, нічні клуби тощо будуть доступні тільки для вакцинованих громадян, які можуть підтвердити це відповідним документом. Як альтернатива COVID-сертифікатам може бути висновок лікаря про одужання від коронавірусу, підтвердженого в додатку "Дія".