Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

Двоє людей загинули у Львівській області внаслідок наїзду поїзда минулої ночі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Львівської ОДА, інцидент стався о 02:15 у місті Пустомити на перегоні Щирець-Глинна Наварія.

"Потяг №46 сполученням "Ужгород-Лисичанськ" травмував двох людей: 41-річну жінку, яка загинула на місці інциденту, та 52-річного чоловіка, який помер від отриманих травм у лікарні" , – зазначено у повідомленні.

Обставини інциденту встановлюються.