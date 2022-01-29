Як відмова від цукру позначиться на зовнішності та вплине на здоров'я

Експерти в галузі нутриціології розповіли, що буде, якщо скоротити або зовсім відмовитися від вживання цукру і продуктів, що його містять, на місяць. У цьому випадку зменшення маси тіла та покращення стану зубів – далеко не всі позитивні зміни, які відбудуться з організмом за цей час, повідомляє Країна здоров'я.

Звичайно, найочевидніші зміни відбудуться з власним відображенням у дзеркалі. Зазначається, що виключення продуктів та напоїв з високим вмістом доданого цукру може допомогти схуднути, особливо, якщо при цьому ще дотримуватися харчування, багатого на поживні речовини, білки та клітковину.

Також відмова від цукру допоможе захистити зуби, оскільки солодощі збільшують ризик розвитку карієсу та захворювань ясен як у дітей, так і дорослих. Це пов'язано з тим, що бактерії в ротовій порожнині розщеплюють цукор, внаслідок чого утворюється кислота, яка пошкоджує поверхню зубів. Щоправда, у цьому випадку йдеться про довгострокову перспективу. Відмова від цукру на 30 днів навряд чи вплине на здоров'я зубів.

При цьому низка досліджень показує, що надмірне споживання доданого цукру підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Споживання продуктів та напоїв з високим вмістом доданого цукру також пов'язане з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Вони підвищують артеріальний тиск, рівень тригліцеридів та "поганого" холестерину. Тоді як дієти, що обмежують споживання доданого цукру, значно знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, рівень тригліцеридів і "поганого" холестерину.