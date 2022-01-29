Що екологічніше - авто з ДВЗ чи газові плити: дослідження

Нове дослідження американських вчених показало, що газові плити приносять більшої шкоди екології та здоров'ю людей, аніж автомобілі. Причому, навіть тоді, коли вони вимкнені, повідомляє РБК-Україна.

Група каліфорнійських вчених провела дослідження шкоди, що наноситься навколишньому середовищу звичайними газовими плитами. І виявилося, що навіть коли вони не працюють, мікровитоки газу все одно є. Через це тільки в США щорічно викидається у повітря 2,6 мільйона тонн метану – в еквіваленті вуглекислого газу.

Це відповідає щорічній кількості парникових газів, що викидаються 500 тис. автомобілів. Метан також є парниковим газом, який в десятки разів шкідливіший для екології, ніж вуглекислий газ. Ця кількість метану перевищує навіть 6,8 млн тонн вуглекислого газу, який побутові Плити викидають у повітря безпосередньо при спалюванні газу.

Дослідники вивчили 53 кухні в Каліфорнії, вимірявши викиди під час роботи газових плит і під час їх простою. Примітно, але три чверті викидів метану сталося, коли конфорки були вимкнені.

Пікантність ситуації полягає в тому, що в Агентства з охорони навколишнього середовища США в стандартах якості повітря в приміщеннях вміст цього газу ніяк не регламентується.

На думку вчених, це перевертає загальноприйняті уявлення про зменшення вуглецевого сліду від діяльності людини, згідно з якими газ чистіше, ніж вугілля і нафта.

У багатьох містах США, включаючи Нью-Йорк, Сан-Франциско, Окленд, Сан-Хосе, вже зараз діють заборони на використання газових плит в новому будівництві.

З точки зору шкідливих викидів, приготування їжі на газі краще, ніж використання електричної плити, що працює на енергії, одержуваної з викопного палива. Але гірше, ніж використання електричної плити, що працює від сонячної енергії.