У 2021 році недовикористали майже 54 мільярдів бюджетних коштів

За результатами 2021 року Державною казначейською службою здійснено бюджетних видатків на суму 1,49 трлн грн, тоді як річний план передбачав витрати в сумі 1,54 трлн грн. Таким чином сума невитрачених коштів дорівнює 53,8 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані ДКСУ.

При цьому є 19 бюджетних програм, на які планували витратити бюджетні кошти, однак за підсумками року використання коштів по них взагалі не здійснювалось. Загальна сума таких програм становить 2,5 млрд грн. Найбільшими серед них є: