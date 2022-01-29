Камалії стало гірше: у співачки діагностували нові хвороби
Популярна українська співачка Наталія Захур, відома як Камалія, опинилася в лікарні через ускладнення від грипу та коронавірусу. Співачка лежить під крапельницями. Напередодні у неї діагностували нові захворювання, повідомляє Обозреватель.
На своїй сторінці в TikTok Камалія опублікувала відеоролик з лікарняної палати і показала себе в ліжку.Також вона назвала свій повний діагноз.
"Посилена терапія при двосторонньому запаленні легень, фронтиті, гаймориті та синуситі", – написала зірка у кадрі.
Артистка постала з макіяжем та зібраним назад волоссям. Вона продемонструвала стійку, повну флаконів ін'єкцій, які отримує, та показала себе в інгаляційній масці.