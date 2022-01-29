Камалії стало гірше: у співачки діагностували нові хвороби

Популярна українська співачка Наталія Захур, відома як Камалія, опинилася в лікарні через ускладнення від грипу та коронавірусу. Співачка лежить під крапельницями. Напередодні у неї діагностували нові захворювання, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в TikTok Камалія опублікувала відеоролик з лікарняної палати і показала себе в ліжку.Також вона назвала свій повний діагноз.

Камалія показала себе в інгаляційній масці. Джерело: Скріншот

"Посилена терапія при двосторонньому запаленні легень, фронтиті, гаймориті та синуситі", – написала зірка у кадрі .

Камалія отримує багато ін'єкцій. Джерело: Скріншот

Артистка постала з макіяжем та зібраним назад волоссям. Вона продемонструвала стійку, повну флаконів ін'єкцій, які отримує, та показала себе в інгаляційній масці.