Камалії стало гірше: у співачки діагностували нові хвороби

Камалії стало гірше: у співачки діагностували нові хвороби
Фото: instagram

Популярна українська співачка Наталія Захур, відома як Камалія, опинилася в лікарні через ускладнення від грипу та коронавірусу. Співачка лежить під крапельницями. Напередодні у неї діагностували нові захворювання, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в TikTok Камалія опублікувала відеоролик з лікарняної палати і показала себе в ліжку.Також вона назвала свій повний діагноз.

Камалія показала себе в інгаляційній масці.
Камалія показала себе в інгаляційній масці. Джерело: Скріншот
"Посилена терапія при двосторонньому запаленні легень, фронтиті, гаймориті та синуситі", – написала зірка у кадрі.
Камалія отримує багато ін'єкцій.
Камалія отримує багато ін'єкцій. Джерело: Скріншот

Артистка постала з макіяжем та зібраним назад волоссям. Вона продемонструвала стійку, повну флаконів ін'єкцій, які отримує, та показала себе в інгаляційній масці.

@kamaliyazahoor67 #kamaliyazahoor67 #співачка #стрім #коронавірус #грип #омікрон #лайф ♬ I'm Alive (Radio Edit) - Kamaliya
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