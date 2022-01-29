Прем’єр-міністр Польщі відвідає України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок, 1 лютого, зустрінеться у Києві з президентом та прем’єр-міністром України Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник уряду Республіки Польщі Пьотр Мюллер.

"Прем’єр Матеуш Моравецький зустрінеться у вівторок в Києві з президентом і прем’єр-міністром України. Ми зробимо усе можливе, щоб зберегти мир в Європі" , - написав Мюллер у Twitter.

Він наголосив, що Польща підтримує Україну в діях, що мають на меті запобігти вторгненню Росії.