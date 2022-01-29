У країн НАТО різні погляди на постачання зброї Україні, - Столтенберг

У країн-учасниць НАТО на сьогодні різні погляди на постачання зброї для України. Водночас Альянс зобов'язаний надавати підтримку Києву, повідомляє РБК-Україна.

"Я думаю, що союзники по НАТО зобов'язані надавати підтримку Україні. Ми надаємо політичну підтримку, практичну підтримку, ми допомагаємо їм модернізувати збройні сили, боротися з корупцією та створювати механізми кіберзахисту. Щодо оборонного озброєння, то у союзників різні погляди" , - наголосив він.

За його словами, деякі союзники, такі як Великобританія, США чи країни Балтії, вже постачають зброю.

"Це право України на самооборону. Україна має право на самооборону, це принцип, закріплений у Статуті ООН" , - додав Столтенберг.

Водночас він виключив, що постачання зброї для України можуть становити загрозу безпеці Росії, оскільки Москва має у своєму розпорядженні найбільшу армію в Європі, сучасні озброєння та ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина унеможливлює постачання летальної зброї Україні, оскільки в країні діє заборона на експорт зброї до кризових регіонів.

Водночас міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що готова передати Україні 5 тисяч касок для військових.