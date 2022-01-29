Давні істини про небезпеку, яку несе перевищення швидкості, сьогодні мало кого вражають по-справжньому. Багатьом мешканцям сучасного оцифрованого світу хотілося б побачити конкретні значення: яка швидкість смертельно небезпечна при ДТП, повідомляє 24 Канал.

Слід сказати відразу: точних цифр швидкості, яка позбавляє людину життя, вам ніхто не назве. Оскільки факторів, які впливають на наслідки ДТП, дуже багато, і швидкість – лише один з них, хоча далеко не останній. Але більш-менш точні значення є, і їх справді варто знати.

Швидкість – найсуттєвіший фактор безпеки руху: вона впливає і на ймовірність ДТП, і на його наслідки

Вбиває не швидкість, точніше, не лише вона. Швидкість руху автомобіля (або іншого транспорту) небезпечна, тому що її збільшення впливає на безпеку відразу через кілька причин:

Більша ймовірність ДТП. Чим більше показує спідометр, тим більше ризик потрапити в аварію – хоча б тому, що “швидку” машину важче помітити на дорозі іншим учасникам руху або важче зупинити її водієві.

Брак часу. На великій швидкості у водія менше часу, щоб зреагувати на помічену небезпеку.

Більш тяжкі наслідки. Організм людини має певний запас міцності при спротиві навантаженням під час ДТП. Але усьому є межа – і травми, отримані від ударів по тілу при зіткненні з досягненням певної швидкості, стають смертельними.

Отже, говорити про конкретну швидкість, на якій в тому чи іншому виді ДТП гине людина, не можна. Але певні межі безпечного можна визначити.

Навіть виробники преміальних авто не можуть гарантувати безпеку екіпажам машин, які рухалися з нерозумною швидкістю

Для пішохода

Пішохід тяжко травмується як від удару о кузов автомобіля, так і об асфальт або придорожні об’єкти – надаремно ж EuroNCAP нараховує більше зірок тим машинам, які після наїзду “намагаються” утримати пішохода на капоті. Вижити після удару машиною, яка рухалася на швидкості більше 40 км/год, людині дуже непросто. А після наїзду машиною при 60 км/год виживає лише 15% пішоходів.

Для велосипедиста

Як не дивно, велосипедист більш вразливий, ніж пішохід. Адже через своє положення у сідлі він падає на дорогу з більшої висоти і має більше шансів долетіти до коліс іншого автомобіля. При тому велосипедист, як правило, не має захисного спорядження – шолому, наколінніків тощо. Таким чином, щоб завдати людині на велосипеді фатальних ушкоджень, машині достатньо їхати на швидкості 40 – 50 км/год.

Водії та пасажири двоколісного транспорту – у числі найменш захищених учасників руху. Особливо коли не мають захисного спорядження

Для мотоцикліста

Доля мотоцикліста теж не заздрісна, але він має на голові шолом, тому ”боїться” не стільки падіння на асфальт, скільки рикошету тіла на споруди пришляхової інфраструктури або під колеса інших машин. Тобто життєстійкість байкера великою мірою залежить від обставин на дорозі й швидкості його мотоцикла. Але в будь-якому випадку зіткнення навіть стоячого мотоцикліста з машиною на швидкості 60 км/год буде достатньо для найсерйозніших наслідків.

Для водія авто

Навіть на 40 км/год в ожеледь або дощ машина може злетіти зі своєї смуги на зустрічну і ”зустрітися” там лоб у лоб з КамАЗом, який так само акуратно рухається на 40 км/год. І сумарної швидкості зближення буде достатньо для летального кінця – тож смертельні 40 км/год чи ні?

Так, наслідки аварії частково залежать від класу автомобіля і його покоління, але законів фізики цей факт не скасовує

Велику роль відіграє швидкість і в момент бокового зіткнення: при 65 км/год виживає лише 15% водіїв та пасажирів. Насамкінець слід зазначити, що важко міркувати про наслідки ДТП в автомобілі – навіть надсучасному – який побував у значному ДТП і проходив ремонт не на дилерській СТО. Справа не лише у відсутніх подушках безпеки, а у правильно відновленій силовій структурі кузова, включаючи вклейку скла.

Для непристебнутого водія

Особлива категорія “смертників” – водії, які не пристібаються під час їзди. Для них діють свої, більш суворі швидкісні критерії: при зіткненні з нерухомою перешкодою такий водій гине вже при 50 км/год. Тому що людина при цьому б’ється о лобове скло з силою до 3 тонн. Ще для порівняння: удар в торпедо і лобове скло непристебнутого тіла на швидкості 60 км/год адекватний його падінню з 5 – 6 поверху.

На невисокій швидкості непристебнуті водії та пасажири гинуть від удару о скло, на високій – розбиваються об асфальт або придорожні стовпи

І насамкінець, ще одна коротка ремарка щодо пасів безпеки: саме вони вважаються головним засобом порятунку людей в автомобілі у випадку ДТП. Подушки безпеки – лише допоміжний засіб (хоча теж по своєму ефективний). І мало того, непристебнуту людину може травмувати сама подушка, яка розкривається назустріч обличчю водія або пасажира зі швидкістю понад 300 км/год! Саме тому на деяких моделях при непристебнутому ремені ейбеги не спрацьовують.

Рекомендація:

Сідаючи за кермо, ви щоразу берете на себе відповідальність за своє життя і за життя інших людей. Про це слід постійно пам’ятати, обираючи і швидкість, і характер маневрів. І майте на увазі, що крім загибелі в ДТП є така загроза, як важке травмування – і нехтувати цією обставиною теж не варто. Тим більше, що наслідки травмування можуть бути нехай не смертельними, але все одно невиправними.