Путін дав доручення із соцвиплат для жителів Донбасу

Росія має намір надавати жителям Донбасу з паспортами РФ соціальні виплати без реєстрації в Росії, повідомляє Корреспондент.

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити мешканців непідконтрольного Донбасу із російськими паспортами соціальними виплатами. Про це йдеться на сайті Кремля.

Зокрема, Путін доручив уряду РФ розглянути питання щодо надання громадянам РФ, які проживають на окупованому Донбасі, можливості подання заяв на отримання соціальних виплат та пільг без реєстрації на території Росії.

Також повідомляється, що такі заяви подаватимуться через єдиний портал державних та муніципальних послуг РФ.

Путін також доручив за необхідності подати пропозиції щодо зміни порядку надання відповідних соціальних виплат та пільг.

Крім того, повідомляється, що уряд разом з адміністрацією президента РФ та ЦВК повинні проаналізувати практику реалізації активного виборчого права громадян РФ, які не мають реєстрації за місцем проживання на території країни та отримали громадянство у спрощеному порядку.

За даними РНБО, російські паспорти отримали щонайменше 630 тисяч мешканців Донбасу.