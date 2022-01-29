Windows 11 вже встановлена більш ніж на 16% сучасних ПК

Компанія AdDuplex оновила статистику розповсюдження версій Windows, повідомляє 3Dnews.

За її даними, Windows 11 встановлена на 16,5% всіх комп'ютерів, які працюють під керуванням актуальних операційних систем Microsoft. При цьому 16,1% належить стабільній версії ОС, а ще 0,4% - збіркам для учасників програми Windows Insider. Востаннє AdDuplex публікувала звіт наприкінці листопада. Тоді частка Windows 11 становила 8,6%.

У той час як Windows 11 майже подвоїла свою частку з листопада, частка Windows 10 21H2 за той же період зросла більш ніж утричі і досягла 12,1%.

Джерело зображення: AdDuplex

Найпопулярнішою зараз є Windows 10 21H1, що використовується на 28,6 % комп'ютерів. Від неї лише трохи відстає Windows 10 20H2 з часткою 26,3%. AdDuplex заявляє, що популярність Windows 10 ще довгий час буде стабільно високою, оскільки багато комп'ютерів не відповідають системним вимогам для Windows 11.

Джерело зображення: AdDuplex

AdDuplex збирає статистику розповсюдження операційних систем завдяки більш ніж 5 тисячам програм із Microsoft Store, що використовують AdDuplex SDK v.2. Потім компанія бере вибірку з 60 тисяч комп'ютерів і публікує розбивку за версіями ОС. Варто зазначити, що компанія може збирати інформацію про версії Windows тільки в Microsoft Store, тому старі версії ОС, які більше не підтримуються, статистики не відображені.