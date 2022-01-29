Windows 11 вже встановлена більш ніж на 16% сучасних ПК
Компанія AdDuplex оновила статистику розповсюдження версій Windows, повідомляє 3Dnews.
За її даними, Windows 11 встановлена на 16,5% всіх комп'ютерів, які працюють під керуванням актуальних операційних систем Microsoft. При цьому 16,1% належить стабільній версії ОС, а ще 0,4% - збіркам для учасників програми Windows Insider. Востаннє AdDuplex публікувала звіт наприкінці листопада. Тоді частка Windows 11 становила 8,6%.
У той час як Windows 11 майже подвоїла свою частку з листопада, частка Windows 10 21H2 за той же період зросла більш ніж утричі і досягла 12,1%.
Найпопулярнішою зараз є Windows 10 21H1, що використовується на 28,6 % комп'ютерів. Від неї лише трохи відстає Windows 10 20H2 з часткою 26,3%. AdDuplex заявляє, що популярність Windows 10 ще довгий час буде стабільно високою, оскільки багато комп'ютерів не відповідають системним вимогам для Windows 11.
AdDuplex збирає статистику розповсюдження операційних систем завдяки більш ніж 5 тисячам програм із Microsoft Store, що використовують AdDuplex SDK v.2. Потім компанія бере вибірку з 60 тисяч комп'ютерів і публікує розбивку за версіями ОС. Варто зазначити, що компанія може збирати інформацію про версії Windows тільки в Microsoft Store, тому старі версії ОС, які більше не підтримуються, статистики не відображені.