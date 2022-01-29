Росія після навчань частково відводить війська від України

Російська Федерація після навчань у Західному військовому окрузі (ЗВО) частково відводить війська від України. Військовослужбовці направляються в пункти постійної дислокації, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

За словами командувача військами Олександра Журавльова, планова перевірка бойової готовності в ЗВО завершилася.

"У нас тривають планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО" , - зазначив він.

До пунктів постійної дислокації відводяться передові загони інженерних підрозділів і радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Авіація, залучена в ході перевірки, теж повернулася на аеродроми базування.