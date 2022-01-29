Українські військові провели артилерійські навчання біля Криму

У районі адміністративного кордону з Кримом відбулися тактико-спеціальні навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б", повідомляє командування Об'єднаних сил Збройних сил України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як розповів командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв, на одному з військових полігонів Херсонської області артилерійські підрозділи, відповідно до заходів бойової підготовки, успішно проводять тренування бойових розрахунків з нанесення вогневого ураження по умовному противнику.

"Під час тренувань командири взводів керують артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання, а саме під час переміщення в район вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі і залишення вогневих позицій" , - зазначив командувач.

За легендою навчань, під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили і броньованої техніки умовного противника в напрямку позицій українських військ. Відстань до цілей становила близько 20 км. Тому на знищення противника були спрямовані розрахунки гаубиць "Мста-Б".