У Дніпрі посеред залізничного вокзалу впала величезна люстра

У Дніпрі на залізничному вокзалі впала та розбилася величезна люстра. На щастя з людей ніхто не постраждав, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Інцидент стався у п'ятницю, 28 січня.

Працівники міняли в ній лампи та чистили патрони, а під час її підняття обірвався трос і люстра впала на підлогу.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В "Укрзалізниці" зазначають, що роботи проводились з дотриманням усіх правил безпеки.

"Зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав" , - зазначили в компанії.

Також зазначили, що "вокзальна компанія" "Укрзалізниці" запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

За словами керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського, працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос.