У Дніпрі посеред залізничного вокзалу впала величезна люстра
У Дніпрі на залізничному вокзалі впала та розбилася величезна люстра. На щастя з людей ніхто не постраждав, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Інцидент стався у п'ятницю, 28 січня.
Працівники міняли в ній лампи та чистили патрони, а під час її підняття обірвався трос і люстра впала на підлогу.
В "Укрзалізниці" зазначають, що роботи проводились з дотриманням усіх правил безпеки.
"Зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав", - зазначили в компанії.
Також зазначили, що "вокзальна компанія" "Укрзалізниці" запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.
За словами керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського, працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос.