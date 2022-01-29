Porsche Taycan встановив рекорд за швидкістю зарядки

Німецькій компанії Porsche знову є чим пишатися, адже фастбек Taycan щойно побив рекорд швидкості зарядки електромобілів у пробігу від одного узбережжя Америки до іншого. У чому суть рекорду? Справа в тому, що електрокар зміг проїхати весь США зі сходу на захід, витративши на зарядку всього 2,5 години, повідомляє InsideEVs.

Рекорд вже підтвердили в Guinness World Records і зазначили, що попереднє досягнення, встановлене минулої осені найновішим KIA EV6, склало 7 годин, 10 хвилин та 1 секунду.

Якщо бути точним, то Porsche провів біля зарядних станцій 2 години 26 хвилин і 48 секунд, чого виявилося достатньо, щоб автомобіль проїхав цілих 4562 км від будівлі мерії Нью-Йорка до будівлі мерії Лос-Анджелеса.

Надаємо слово Уейну Гердесу, який керував машиною:

"Порівнюючи швидкість зарядки різних електромобілів, на яких я їздив досі, Taycan дійсно ставить планку. Вперше я поповнив енергію на зарядній станції потужністю 350 кВт з 6 до 82 відсотків всього за 22 хвилини."

Вейн використовував Plug Share та програму Electrify America, щоб скласти графік своєї подорожі через всю країну. Їхав він на стандартному Taycan з додатковою опцією Performance Battery Plus (батарея має ємність 93,4 кВтг), пакетом Premium, адаптивним круїз-контролем та Porsche Electric Sport Sound.

Щоб рекордну спробу було зараховано, Вейн мав ретельно оформляти кожну зупинку: процес контролювали незалежні свідки. Кожна пройдена миля знімалася на відео, відстежувалася GPS, розглядалася і враховувалася суддівською колегією і лише потім рекордний заїзд був сертифікований.

Після цієї унікальної поїздки Вейн заявив:

Я пишаюся і, чесно кажучи, трохи здивований тим, що з таким відривом встановив новий рекорд. Taycan показав себе навіть краще, ніж очікувалося. ефективність. Я вдячний за підтримку компанії Porsche та мережі Electrify America, завдяки яким це стало можливим".