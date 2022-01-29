Пенсії в Україні виростуть з березня: на скільки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони анонсував збільшення розміру пенсій в Україні. Виплати зростуть в результаті індексації, яка відбудеться вже навесні цього року, повідомляє РБК-Україна.

Коли відбудеться підвищення: за планами уряду, з 1 березня відбудеться індексація на 14%.

Після індексації, як очікується, пенсії в середньому виростуть на 500 гривень. Мінімальний розмір підвищення виплат, відповідно до планів уряду, буде становити 100 гривень.

Які ще плани має Кабмін:

підвищити мінімальну пенсію для осіб зі страховим стажем 30/35 років і для осіб з інвалідністю І групи до 2 300 гривень ;

; установити мінімальну пенсійну виплату для осіб із страховим стажем меншої тривалості у розмірі 2 100 гривень ;

; підвищити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, до 2 100 гривень ;

; встановити щомісячну доплату в розмірі 135 гривень до пенсій (за зверненнями, які надійшли до 31 грудня 2021 року).

Нагадаємо, в уряді заявляли, що мінімальна пенсія для українців старше 70 років зросте до 3 000 гривень у 2022 році.