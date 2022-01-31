Повітряна випічка: коли краще використовувати соду, а коли – розпушувач

Кожна господиня завжди хоче приготувати смачні, високі та повітряні пироги, вареники, булочки та пиріжки. Але дуже часто вони виходять не такими вдалими, як хотілося. Причин для цього багато: неякісне борошно, багато чи мало соди, а також часто через розпушувач. Тому кулінари радять дуже чітко дотримуватися пропорцій при приготуванні здобних виробів, повідомляє Обозреватель.

Домашнє печиво з розпушувачем

Далі корисні поради щодо правильного використання соди та розпушувача при приготуванні випічки, завдяки яким страви завжди будуть вдалими.

Для початку розберемося, що таке – сода та розпушувач

"Харчова сода та розпушувач є хімічними розпушувачами, але вони не є одним і тим же. Хоча обидва відіграють роль у підйомі тіста, а також у зміні текстури їжі" , – пояснила пекарка і власниця пекарні Ліндсі Джонсон.

Де найчастіше вони використовуються

Фахівчиня зазначила, що харчова сода та розпушувач найчастіше використовуються в рецептах печива, тортів та швидкого хліба, і вони відповідають за надання випічці легкої, пухкої, пористої структури, яка робить її смачною.

Якщо вам цікаво, "що змушує хліб підійматися, харчова сода чи розпушувач?" відповідь – обидва, в залежності від рецепта

При цьому потрібно пам'ятати, що хоч харчова сода і розпушувач виконують ту саму роботу у випічці, але вони хімічно різні й не можуть бути замінені в рецептах один одним.

"Це тому, що вони по-різному реагують і створюють повітря. Незнання різниці між харчовою содою та розпушувачем може призвести до того, що ваша випічка просто зіпсується" , – зазначила експертка.

Пиріг на соді

Джонсон радить використовувати соду ﻿тільки у хлібобулочних виробах, таких як: печиво, кекси та швидкий хліб.

"Коли сода змішується з кислим інгредієнтом, наприклад, коричневий цукор, какао, сметануа, вона вступає в реакцію з кислотою. Ця реакція створює крихітні бульбашки газу або вуглекислого газу, що змушує тісто підніматися і розтікатися," – каже Джонсон.

Чи можна замінити содою розпушувач?

"Якщо у вас закінчилася харчова сода, розпушувач можна замінити, помноживши необхідну кількість на три. Але це потрібно робити в крайньому випадку, оскільки це може призвести до того, що смак і текстура кінцевого продукту будуть занадто щільними або солоними" , – пояснює пекарка.

Як правильно зберігати соду?

Харчова сода може зберігатися в нерозкритому вигляді до трьох років, але як тільки коробка відкрита, термін придатності починає скорочуватися. Оскільки харчова сода має здатність поглинати запахи та вологу, відкриту коробку, що зберігається в прохолодному сухому місці, можна зберігати шість місяців.

Як правильно використовувати розпушувач?

Розпушувач складається як з бікарбонату натрію, так і сухої кислоти, наприклад, сульфату алюмінію натрію або винного каменю.

Синабони на розпушувачі

Він використовується в хлібобулочних виробах, таких як: торти, печиво та тістечка. Пекарка пояснила, що розпушувач завжди взаємодіє з рідиною, наприклад, водою або молоком.

"Спочатку він реагує на рідину, а потім знову реагує на тепло. Обидві реакції утворюють крихітні бульбашки газу або вуглекислого газу, через що тісто піднімається, створюючи легку повітряну текстуру" , – розповіла Джонсон.

Як правильно зберігати розпушувач?

Його можна зберігати у нерозкритому вигляді протягом двох років, але після відкриття упаковки термін придатності також скорочується. Варто знати, що будь-який вплив вологи з часом може змінити його ефективність. Розкритий розпушувач зберігати у прохолодному сухому місці можна не більше одного року.