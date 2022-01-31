Повітряна випічка: коли краще використовувати соду, а коли – розпушувач
Кожна господиня завжди хоче приготувати смачні, високі та повітряні пироги, вареники, булочки та пиріжки. Але дуже часто вони виходять не такими вдалими, як хотілося. Причин для цього багато: неякісне борошно, багато чи мало соди, а також часто через розпушувач. Тому кулінари радять дуже чітко дотримуватися пропорцій при приготуванні здобних виробів, повідомляє Обозреватель.
Далі корисні поради щодо правильного використання соди та розпушувача при приготуванні випічки, завдяки яким страви завжди будуть вдалими.
Для початку розберемося, що таке – сода та розпушувач
"Харчова сода та розпушувач є хімічними розпушувачами, але вони не є одним і тим же. Хоча обидва відіграють роль у підйомі тіста, а також у зміні текстури їжі", – пояснила пекарка і власниця пекарні Ліндсі Джонсон.
Де найчастіше вони використовуються
Фахівчиня зазначила, що харчова сода та розпушувач найчастіше використовуються в рецептах печива, тортів та швидкого хліба, і вони відповідають за надання випічці легкої, пухкої, пористої структури, яка робить її смачною.
Якщо вам цікаво, "що змушує хліб підійматися, харчова сода чи розпушувач?" відповідь – обидва, в залежності від рецепта
При цьому потрібно пам'ятати, що хоч харчова сода і розпушувач виконують ту саму роботу у випічці, але вони хімічно різні й не можуть бути замінені в рецептах один одним.
"Це тому, що вони по-різному реагують і створюють повітря. Незнання різниці між харчовою содою та розпушувачем може призвести до того, що ваша випічка просто зіпсується", – зазначила експертка.
Джонсон радить використовувати соду тільки у хлібобулочних виробах, таких як: печиво, кекси та швидкий хліб.
"Коли сода змішується з кислим інгредієнтом, наприклад, коричневий цукор, какао, сметануа, вона вступає в реакцію з кислотою. Ця реакція створює крихітні бульбашки газу або вуглекислого газу, що змушує тісто підніматися і розтікатися," – каже Джонсон.
Чи можна замінити содою розпушувач?
"Якщо у вас закінчилася харчова сода, розпушувач можна замінити, помноживши необхідну кількість на три. Але це потрібно робити в крайньому випадку, оскільки це може призвести до того, що смак і текстура кінцевого продукту будуть занадто щільними або солоними", – пояснює пекарка.
Як правильно зберігати соду?
Харчова сода може зберігатися в нерозкритому вигляді до трьох років, але як тільки коробка відкрита, термін придатності починає скорочуватися. Оскільки харчова сода має здатність поглинати запахи та вологу, відкриту коробку, що зберігається в прохолодному сухому місці, можна зберігати шість місяців.
Як правильно використовувати розпушувач?
Розпушувач складається як з бікарбонату натрію, так і сухої кислоти, наприклад, сульфату алюмінію натрію або винного каменю.
Він використовується в хлібобулочних виробах, таких як: торти, печиво та тістечка. Пекарка пояснила, що розпушувач завжди взаємодіє з рідиною, наприклад, водою або молоком.
"Спочатку він реагує на рідину, а потім знову реагує на тепло. Обидві реакції утворюють крихітні бульбашки газу або вуглекислого газу, через що тісто піднімається, створюючи легку повітряну текстуру", – розповіла Джонсон.
Як правильно зберігати розпушувач?
Його можна зберігати у нерозкритому вигляді протягом двох років, але після відкриття упаковки термін придатності також скорочується. Варто знати, що будь-який вплив вологи з часом може змінити його ефективність. Розкритий розпушувач зберігати у прохолодному сухому місці можна не більше одного року.