Курячі наґетси: особливий рецепт із горіхом пекан та медово-гірчичним соусом

Курячі наґетси можуть бути оригінальної та цікавою стравою на вашому обідньому столі. Їхній секрет – сухарі японські панко та горіхи пекан, повідомляє 24 Канал.

Корисні курячі наґетси повністю запечені в духовці. Вони хрумкі та соковиті, адже замариновані в гірчичному соусі та покриті горіховою хрусткою скоринкою пекан.

Рецепт курячих наґетсів з медово-гірчичним соусом

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 6

Фото Damn delicious

Інгредієнти: – 1 кілограм курячих грудок без шкіри; – сіль; – свіжомелений чорний перець; – 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.

Для соусу: – 1/4 склянки майонезу; – 1/4 склянки грецького йогурту; – 1/4 склянки меду; – 2 столові ложки гірчиці; – 2 столові ложки діжонської гірчиці.

Для паніровки: – 1 склянка половинок горіхів пекану; – 1 склянка сухарів панко; – 1 столова ложка італійської приправи; – 1/2 чайної ложки гранульованого часнику; – 1/4 чайної ложки гранульованої цибулі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів. Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання або силіконовим килимком. Для соусу змішайте майонез, грецький йогурт, мед і гірчицю. Щоб приготувати хрумку скоринку з горіхом пекан, змішайте горіхи, сухарі панко, італійську приправу, гранульований часник та цибулю в чаші кухонного комбайна. Подрібніть інгредієнти до консистенції грубої крихти. Наріжте куряче м'ясо довгими смужками. Присмачте сіллю і перцем. По черзі занурюйте смужки курки в медовий соус, потім в суміш пекану, щоб вона покрила їх повністю. Сформовані наґетси викладіть на деко і запікайте 15 – 20 хвилин, або поки скоринка не стане золотисто-коричневою, а курка повністю не приготується. Подавайте страву з посипаною зеленню петрушки та улюбленим соусом.

Смачного!