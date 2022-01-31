Вчені назвали ознаку у кишківнику, яка вказує про наявність хронічних захворювань

Вчені у кишківнику знайшли універсальну ознаку, яка вказує на запалення в організмі. Зокрема, вона може відповідати за розвиток псоріазу та раку шкіри, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Так, багаторічні дослідження показали, що у кишечнику присутній природний білок –фосфоліпаза A2. Він може провокувати вироблення молекул, які посилюють симптоми запалення в організмі

Вчені упродовж кількох років досліджували взаємодію фосфоліпазу A2 з мембраною клітин людини. Вони встановили, що білок мало взаємодіє із клітинами людини. До того ж він виявляє яскраву антибактеріальну активність.

Що показало дослідження

Зв'язуючись з мембранами бактерій та розщеплюючи їх, фосфоліпаза A2 провокує вироблення жирних кислот, які посилюють запалення в організмі. Зокрема, в експериментах на моделях мишей фосфоліпаза A2 сприяла виробленню прозапальних ліпідів, які посилювали у гризунів тяжкість симптомів артриту.

Також дослідники виявили зв'язок фосфоліпази A2 з розвитком псоріазу, раку шкіри та іншими захворюваннями, для яких характерна запальна природа.

Вчені дійшли висновку, що блокування прозапальних ліпідів має скоротити симптоми системного запалення в організмі. Згодом вони планують провести клінічні дослідження за участю людей з артритом.

Окрім того, дисбаланс мікробіоти кишківника асоціюють з розвитком різних захворювань, а саме хвороби Альцгеймера та розсіяного склерозу.