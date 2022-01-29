До 2050 року українців стане на 7 мільйонів менше - ООН

До 2050 року населення України скоротиться на 7 мільйонів - з нинішніх 41 млн до 35 млн, повідомляє УНІАН.

Як говориться в прогнозі ООН, така негативна динаміка - одна з найшвидших у світі.

За даними Держстату, на 1 грудня 2021 року населення України склало 41 млн 208 тис.

В ООН назвали головні причини:

низький коефіцієнт народжуваності;

високий рівень смертності;

постійне зростання рівня зовнішньої міграції;

недостатній рівень добробуту;

відсутність у жінок можливості поєднувати кар'єру і догляд за дітьми.

Зазначається, що близько третини українців помирає у віці до 65 років, хоча більш ніж половині цих смертей можна запобігти.

"Поширеність поведінки з високим ступенем ризику і неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків" , - стверджують в ООН.

Згідно з приблизними підрахунками, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українців, і їх кількість, швидше за все, буде тільки зростати. Причому майже половина українців зайнята в низькокваліфікованих видах діяльності. Людей приваблює те, що таким чином їм легше мати доступ до ринків праці в ЄС.

В ООН підкреслили, що за кордон переважно виїжджають молоді люди, у яких освіта краща, ніж у тих, хто залишається в Україні.

Рівень народжуваності в Україні знижується ще й через те, що населення старіє швидше. Зараз більше п'ятої частини населення старше 60 років, і ця частка зросте до 36% до 2050 року.

"Жінки становлять близько двох третин населення старше 65 років і майже 3/4 населення старше 80 років, вони стикаються з підвищеним ризиком уразливості і бідності" , — зазначили в ООН.

До 2050 року на потреби літніх людей з держбюджету витрачатимуть до 25% ВВП, припускають експерти.