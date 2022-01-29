У Польщі очікує до мільйона біженців у разі вторгнення РФ в Україну

У випадку повномасштабної війни в Україні, на кордоні з Польщею можна чекати на хвилю до мільйона біженців, повідомляє Польське радіо.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік.

За його словами, Польща має бути готова до хвилі біженців навіть мільйона людей.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни" , - сказав Вонсік.

Він додав, що Польща має бути готовою до найгіршого сценарію.

"Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні" , – сказав він.

Вонсік додав, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування.