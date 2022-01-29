Гороскоп на 30 січня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 30 січня 2022 року забороняє будь-які руйнування: наприклад, не можна копати землю, вбивати комах або подумки планувати якусь помсту чи іншу капость. День пройде добре, якщо мислити позитивно, повідомляє УНІАН.

Також варто уникати спілкування з начальством та іншими людьми, що наділені владою, під забороною – брати гроші в борг. До грошових питань взагалі варто підходити особливо обережно.

День не підходить для різких змін та активних дій: побережіть сили і нерви.

Овен

Частіше посміхайтеся і робіть компліменти – це допоможе заручитися підтримкою потрібних людей. Сьогодні важливо бути пунктуальним і фізично активним.

Телець

Раціонально дивіться на речі і беріться лише за ті справи, що приносять задоволення. Все, що зроблено через силу - врешті-решт піде нанівець.

Близнюки

Ваша ініціативність буде високо оцінена, а ось балакучість може вийти боком.

Кохана людина потребує щирих компліментів, а ваш шлунок – овочів і фруктів.

Рак

Гарний час для творчості. І не бійтеся хвалити свою роботу: зараз не час скромничати. А ось брати в борг категорично не варто.

Лев

Не піддавайтеся почуттям і чітко розраховуйте сили: емоції можуть підштовхнути до неправильного рішення, а вантаж втоми – зруйнувати давно розплановані плани.

Діва

День не підходять для авантюр – скоріше для відпочинку. Хтось із оточення потребує вашої уваги: будьте щедрішими в питаннях допомоги.

Терези

Не відмовляйтеся від чужих порад. І пам'ятайте: відпочинок - це добре, але ви ризикуєте втратити позиції, яких вже встигли досягти.

Скорпіон

Вам благоволить удача - особливо в добрих справах. І не бійтеся мріяти: мрії скрасять вашу самотність.

Стрілець

Прекрасний час, щоб відключити телефон і відпочити на самоті. Це додасть сил - не тільки фізично, а й душевно.

Козеріг

Вам будуть нав'язувати допомогу і поради – але різко відмовлятися не варто, проявіть такт і ввічливість.

Зараз поганий час для серйозних фінансових рішень.

Водолій

Послухайте улюблену музику: вона підніме настрій і задасть потрібний темп робочим проектам.

Побережіть очі: вони сьогодні особливо вразливі.

Риби

День обіцяє сюрпризи та суєту. Але назвати його невдалим не можна. Просто постарайтеся уникати сварок (особливо з любовним партнером) і стежити за раціоном (варто додати в меню рибні страви).