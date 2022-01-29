На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша"

У суботу, 29 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє РБК-Україна.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано" , - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 28 січня.

Нагадаємо, протягом доби 27 січня бойовики Росії двічі порушили режим припинення вогню.

При цьому 25 січня в результаті обстрілів на Донбасі були поранені двоє українських військових.