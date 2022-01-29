Порошенко закликав країни НАТО дати Україні зброю

П’ятий президент Петро Порошенко закликав інших членів НАТО брати приклад з британських та американських постачань зброї. Адже попередня безкарність Путіна призвела до того, що він збирається перекроїти політичну карту світу та відродити нову версію СРСР, повідомляє Обозреватель.

Про це пише британське видання The Times.

"Путін сприймає себе між імператором та Богом...Він думає, що може робити все, що хоче. Він хоче відтворити "другу версію" Радянського Союзу, в якому Україна є лише частиною пазлу, без якої не може існувати мапа" , – процитувало The Times слова Порошенка.

Пропонуючи поради адміністрації президента Зеленського, як краще підготувати народ до війни, Порошенко виділив Великобританію, як одну з провідних союзників України, і закликав роздроблену політичну еліту його країни наслідувати приклад коаліції військового часу Черчилля.

"Черчилль – мій приклад у цій ситуації. На початку Другої світової війни він був найактивнішим і критично налаштованим до своїх опонентів, однак він створив уряд національної єдності. Багатьом українським політикам слід дуже уважно вивчити британську історію та врахувати, що Черчилль є надзвичайно популярним в Україні" , – сказав Порошенко.

"Зеленський – мій опонент, але Путін – ворог України. Я готовий підставити плече уряду та президенту, щоб підтримати Україну" , – додав політик.

Британське видання констатує, що за врядування Зеленського Україна виглядає дуже погано підготовленою до війни. Попри щотижневі зростання чисельності російських військ на півночі та сході України – нині на місцях зосереджені близько 70 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю понад 127 000 солдат – та формування російських військово-морських сил на півдні, є мізерні свідчення широкомасштабної цивільної підготовки до конфлікту.

Незважаючи на нещодавні поставки легкої протитанкової зброї та протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які Великобританія та США передали Україні, Порошенко відзначив значні прогалини у військовій та цивільній підготовці своєї країни. За його словами, армія, як і раніше, отримує низьку заробітну плату, сили територіальної оборони не підготовлені, а стратегічний резерв збройних сил небоєздатний.

"Солдати на лінії фронту одержують менше, ніж охоронець у супермаркеті. І ми маємо збільшити витрати на організацію сил територіальної оборони, щоб збільшити ціну, яку Путін платитиме за вторгнення. Кожен дім має бути проблемою для російських солдатів" , – говорить Порошенко.

Порошенко наголошує – постачання союзниками оборонної зброї в Україну може змінити ціну можливого вторгнення для Росії.

"Маючи унікальний досвід з 2014 року, я можу сказати, що українські солдати можуть творити дива" , – сказав він.