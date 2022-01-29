Протести у Казахстані: Токаєв не хоче міжнародного розслідування

Резолюція Європарламенту щодо подій у Казахстані "абсолютно необ'єктивна", вважає Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє Корреспондент.

Немає необхідності проводити міжнародне розслідування січневих подій у Казахстані. Про це сказав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у суботу, 29 січня.

"Щодо міжнародного розслідування подій у Казахстані, я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі. У нас є люди чесні та об'єктивні, які очолюватимуть громадські комісії", – сказав він .

Токаєв зазначив, що спокійно ставиться до резолюції Європарламенту щодо подій у Казахстані і нагадав, що вона має рекомендаційний характер.

Вони вже вдруге приймають резолюцію щодо Казахстану, причому абсолютно необ'єктивну, передчасну у цьому випадку. Моє ставлення до цієї резолюції є абсолютно спокійним. Я сам зацікавлений у тому, щоб ми здобули правду. Ця резолюція продиктована лобістами, вони працюють на замовлення наших людей, які свого часу залишили Казахстан, заробивши серйозні великі гроші в країні, і зараз витрачають на те, щоб організовувати ті чи інші демонстрації, стравлюють людей, діють за принципом «чим гірше, тим краще, - заявив казахський лідер .

Як відомо, у своїй резолюції Європарламент закликав ініціювати міжнародне розслідування подій у Казахстані, а також запровадити санкції щодо казахських чиновників за порушення прав людини.

Нагадаємо, лише за офіційними даними в Казахстані під час масових протестів загинули 225 людей. Потерпілим вважаються 4578 осіб.