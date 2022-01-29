Франція готова направити військових до Румунії

Міністр Збройних сил Франції Флоранс Парлі заявила, що Франція планує направити кілька сотень своїх військових до Румунії в рамках можливого розгортання НАТО. Таке рішення приймається на тлі загрози вторгнення РФ в Україну, повідомляє РБК-Україна.

"Ми готові до того, щоб розгорнути наших військових в Румунії - країні, що межує з Україною - при відповідному рішенні НАТО" , - сказала Парлі.

Вона додала, що в четвер відвідала Бухарест, щоб обговорити розміщення французьких військ в Румунії.

"Це причина, по якій я відправився в Румунію в четвер. Ми, очевидно, обмінялися думками з нашими румунськими партнерами з цього питання" , - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що газета The Daily Telegraph, посилаючись на джерела в британському оборонному відомстві, повідомила, що Сполучене Королівство і США розглядають можливість відправити по 1 тисячі військовослужбовців до Румунії, Болгарії та Угорщини.

У свою чергу міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що НАТО розглядає можливість розміщення додаткових військ у Словаччині.