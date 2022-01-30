В Україні створили новий високоврожайний сорт картоплі

Українські фахівці Інституту картоплярства створили новий сорт картоплі, який відрізняється високою врожайністю і не проростає при зберіганні 80 днів, повідомляє РБК-Україна.

Про це передали на сайті Національної академії аграрних наук України. Новинка отримала назву "Містерія", і цей сорт вже був внесений до державного реєстру.

Як зазначив директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига, картопля цього сорту смачна і розвариста, має фіолетове забарвлення шкірки та жовту м'якоть.

Науковці при створенні "Містерії" прагнули домогтися високої врожайності, як у сорту "Княгиня", але з ще кращими показниками.

І ось, в результаті, у новинки врожайність складає 80 тонн/га, вміст крохмалю 15,5-16%, а споживчі якості оцінюються у 8,4 бала.

Крім того, додав учений, якщо різноманітні сорти мають період фізіологічного спокою близько 40 днів, а потім після цього періоду картопля починає проростати, то у "Містерії" такий показник становить 80 днів, а якщо її зберігати при температурі 7-8 градусів, то вона не буде проростати перед посадкою.

"У такому випадку в картоплі вічка будуть напівзаглиблені, росточки не треба обрубувати, а цей сорт із року в рік дає сталі високі врожаї" , - розповідає Фурдига.

Картоплю "Містерія" можна вирощувати як в піщаних, так і глинистих ґрунтах, вона ідеально підходить на двоурожайну культуру

"Крім того, сорт дуже смачний. Хоча він і новий, але господині його полюблять" , - переконаний науковець.

Відео: українські вчені створили новий сорт картоплі "Містерія"