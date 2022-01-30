В iPhone знайшли "секретну кнопку" і про неї уже гуде вся мережа

У соцмережі TikTok стало вірусним відео про "секретну кнопку" iPhone. Мільйони користувачів були шоковані, коли дізналися, що їх смартфон має на одну кнопку більше, ніж вони думали, повідомляє Обозреватель.

Авторка відеоролику під ніком ellyawesometech на своїй сторінці у TikTok розповіла, що багато людей просто не вміють користуватися своїм iPhone, адже ніколи навіть не помічали "секретну кнопку" на задній панелі, а вона значно полегшує користування смартфоном.

Лайфхак виявився настільки корисним, що став поширюватися з блискавичною швидкістю. Лише за добу відео набрало понад мільйон переглядів. Деякі з користувачів в коментарях взагалі зазначили, що побачене "назавжди змінило їхнє життя".

Жінка підкреслила, що функція Back Tap існує на iPhone вже доволі давно. Вона доступна на всіх телефонах Apple з операційною системою iOS 14. Варто зазначити, що це оновлення було випущено ще у вересні 2020 року.

Постукавши по задній частині телефону в області логотипу Apple, пристрій виконуватиму будь-яку функцію, запрограмовану завчасно через панель налаштувань.

Back Tap дозволяє миттєво відкрити камеру, увімкнути ліхтарик або одним дотиком запустити Shazam аби пристрій повідомив вам назву пісні, яку ви тільки-но почули на вулиці, саме це на відео продемонструвала авторка відео. Все залежить від того, чим найчастіше користується власник смартфону та його побажань.

Інструкція з користування

Аби скористатися надзвичайно корисною функцією, необхідно виконати декілька простих кроків, які допоможуть налаштувати Back Tap:

Перш за все, необхідно переконатися, що iPhone оновлений до версії iOS 14.

Потім перейдіть до Налаштувань, прокрутіть до Доступності, перейдіть до Дотик, а потім внизу натисніть Тильний дотик.

Ви можете вибрати, чи хочете ви увімкнути подвійне натискання, потрійне натискання, або обидва варіанти.

Потім виберіть один із варіантів, щоб прив'язати дію до "секретної кнопки".

Після того, як ви підтвердили свій вибір, просто двічі або тричі торкніться задньої панелі телефону, щоб активувати функцію.

Варто зазначити, що кнопка спрацює навіть із захисним чохлом на телефоні. Незважаючи на те, що це не нова функція, багато хто стверджує, що вони вперше чують про цю можливість.

На момент публікації запис набрав понад 1,2 млн переглядів та 68 тисяч вподобань. Під відео зібралось тисячі коментарів, де одні дякували за розкриття "секрету", а інші висловлювали здивування, адже навіть не здогадувалися про подібне.

"Я бачив багато відео з хаками і ніколи не використовую їх. Я одразу пішов і підключив це" , – прокоментував один із користувачів.

Інший дописувач подякував, що жінка відкрила йому очі і зізнався, що клацав свій iPhone цілий день.

Багато людей висловили вдячність за "секрет". Джерело: Скріншот коментарів

Інші ж були в захваті, заявивши, що побачене змінило їхнє життя назавжди. А одна з користувачок взагалі задалася питанням, чому ніхто їй не розповів про це.

Багато користувачів були шоковані побаченим. Джерело: Скріншот коментарів

Варто відзначити, що функція не нова і навіть описана в інструкції користування пристроєм. Жінка навіть записала ще одне відео, де продемонструвала, наскільки легко за допомогою цієї "секретної кнопки" можна робити скріншоти екрану.